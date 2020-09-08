9.7 مليارات فائض ميزانية الإمارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أظهرت بيانات رسمية حديثة تحقيق الحكومة الاتحادية فائضاً في ميزانيتها 9.74 مليارات درهم، بالنصف الأول من 2020، في مؤشر على متانة الاقتصاد الوطني، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».

ووفق تقرير لوزارة المالية، أمس، لرصد الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية للربع الثاني، أنفقت حكومة الإمارات 24 ملياراً و997 مليوناً في 6 شهور، مقابل إيرادات 34 ملياراً و744 مليوناً، حيث مثلت الإيرادات خلال النصف الأول 56% من إجمالي إيرادات الميزانية للسنة المالية 2020. وقال الخبير الاقتصادي، علي الحمودي لـ«البيان الاقتصادي»، إن الفائض المحقق، يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي، واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية ، فيما مثلت المصروفات 39.4% من إجمالي مصروفات الميزانية للسنة ذاتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز