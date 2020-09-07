اللجنة الاقتصادية بعجمان تطلع على البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة ومستجدات إكسبو

المصدر: عجمان - البيان

ترأس المهندس عبدالله المويجعي، رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان أعمال الجلسة الثامنة للعام 2020 عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي، حيث ناقشت الجلسة جهود الجهات الاتحادية والمحلية لتوفير المناخ والدعم اللازم لرواد ورائدات الأعمال، ومستجدات إكسبو دبي، وآخر المستجدات والمشاريع الاقتصادية في إمارة عجمان.

واطلع أعضاء اللجنة على عرض حول البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، قدمته المهندسة عزة سليمان مدير البرنامج التي أكدت أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني. ولفتت إلى أن هذه المشاريع تنحصر بنسبة 89% بين قطاعي التجارة والخدمات، وتساهم بنسبة 53% من الناتج القومي «غير النفطي».

كما أن نسبة 98% من المشاريع المسجلة في الدولة تعتبر من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتناول العرض دور وأهداف البرنامج والمزايا التي يوفرها البرنامج لأعضائه.

وأشاد أعضاء اللجنة بدور البرنامج في توفير باقات خدمية وتدريبية محفزة وداعمة لنمو الاعمال وإستدامتها، كما اكد الاعضاء على اهمية تعزيز التعاون الفعال بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالشأن الاقتصادي لتنويع الخدمات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

واستعرضت سمية آل علي رئيس الاتصال الحكومي في إكسبو دبي، مستجدات المعرض والتحديث الزمني لانعقاده من بداية اكتوبر 2021، مشيرة إلى التزام الدول البالغ عددها 192 دولة بالمشاركة في المعرض، وإقامة نسخة استثنائية مع تجارب لا تتكرر لزواره، وإرث قيّم ودائم للإمارات والمنطقة بأسرها.

وأضافت أن منشآت إكسبو ستكتمل بموعدها في أكتوبر 2020، مشددة على أن الحدث سيكون فرصة كبيرة لإعادة ربط العالم ببعضه البعض مجدداً بعد انقطاع التواصل بين دول العالم بسبب توقف حركة السفر لعدة أشهر.

وقدمت المهندسة حورية البلوشي من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نبذة حول مشروع الحي التراثي وما يوفره من فرص اقتصادية وسياحية للإمارة، واطلع أعضاء اللجنة على الخطة الزمنية لتشغيل المنطقة والخدمات المقدمة، ليمثل المشروع وجهة سياحية جديدة تنضم إلى وجهات الإمارة، وأثنى أعضاء اللجنة على جهود دائرة البلدية والتخطيط في تنفيذ مشاريع اقتصادية ذات طابع سياحي.

كما بحث أعضاء اللجنة الجدوى الاقتصادية لإنشاء محطة لمشروع قطار الاتحاد في منطقة المنامة، وأكدوا أهمية المشروع ودوره في دعم حركة نقل البضائع وانعكاس ذلك على نمو واستدامة الأعمال.

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