"اقتصادية أبوظبي" توجه بمعاودة نشاط خدمة صف السيارات في الإمارة

المصدر: أبوظبي - البيان

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في تعميم لها إلى ملاك ومدراء المنشآت المرخصة لخدمة صف السيارات، بالسماح باستئناف مزاولة نشاطهم في كافة مناطق إمارة أبوظبي وذلك بعد قرار الوقف المؤقت للنشاط الصادر عنها ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بسبب تداعيات "كوفيد- 19".

ويأتي تعميم الدائرة بإستئناف هذا النشاط في إطار التعاميم الأخيرة التي أصدرتها للعودة التدريجية والاحترازية للأنشطة الاقتصادية وفق شروط وتعليمات وضوابط من شأنها أن تمنع انتشار عدوى "كوفيد- 19" بين أفراد مجتمع إمارة أبوظبي، وكذلك دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص للعودة التدريجية السليمة لمزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.

وأكدت الدائرة حرصها على استئناف مزاولة كافة شركات القطاع الخاص لأعمالها ونشاطها الاقتصادي في ظل القيود التي فرضت خلال الأشهر الماضية وخاصة قطاع الخدمات الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية التي يستفيد منها كافة أفراد المجتمع وتعد داعماً ورافداً مهماً للاقتصاد المحلي للإمارة.

وأشارت إلى أن استئناف خدمة صف السيارات تعتبر احد الخدمات المهمة التي توفرها العديد من المراكز التجارية والفنادق والمنتجعات السياحية والشركات والجهات الحكومية وغيرها وهي تقدم الى الزوار والسياح وكافة المتعاملين بما يعكس المستوى الراقي من الخدمات المقدمة في إمارة أبوظبي.

وجاء في التعميم الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن يقوم ملاك ومدراء المنشآت المرخصة لخدمة صف السيارات في إمارة أبوظبي بوضع عدد من الضوابط الخاصة بالتعقيم كمعقمات الأيدي في كافة الأماكن العامة وأماكن الدفع وضرورة تعقيم اليدين بعد كل عملية صف للسيارات بالإضافة إلى غسل اليدين بشكل دوري من قبل العاملين.

كما أكد التعميم على ضرورة تشجيع مستخدمي خدمة صف السيارات على الدفع الإلكتروني ومراعاة مسافات التباعد بين العاملين والزوار بمسافة 2 متر مع وضع علامات على الأرض تشير إلى ضرورة التباعد الجسدي واجراء فحص كوفيد-19 لكافة الموظفين وقياس درجات الحرارة لهم بشكل دوري خلال اليوم، وتدريبهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والقفازات في جميع الأوقات وتبديلها بشكل دوري خلال اليوم، مع تغطية المقعد والمقود أثناء عملية صف السيارة.

ومن أجل حماية المستفيدين من الخدمات في أبوظبي، وجه التعميم بضرورة قياس درجات الحرارة الزوار قبل استلام وصف السيارة، وعدم السماح بتقديم الخدمة لمن توجد عليه أعراض "كوفيد-19".

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