90 % من المنشآت الفندقية بدبي تحصل على ختم "دبي الضمانة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أثبتت غالبية المنشآت الفندقية في دبي التزامها باشتراطات الصحة والسلامة، حيث حصلت 90% منها على ختم "دبي الضمانة"، بينما تخضع الفنادق المتبقية حالياً لعملية التفتيش.

كما تم تفتيش وإعطاء الختم لجميع مراكز التسوق الرائدة، ووجهات الترفيه المخصصة للعائلات، وأيضا متاجر البيع بالتجزئة في الأسواق التقليدية بما فيها سوق الفهيدي، وسوق الذهب، وسوق التوابل، وسوق المنسوجات، وسوق العطور.

علاوة على ذلك، تم أيضا التفتيش على جميع مناطق الجذب المغطاة والخارجية مثل المننزهات والحدائق المائية بموجب هذه المبادرة.

وتواصل دبي استضافة الزوار والترحيب بهم بعد استئناف مطاراتها استقبال السياح في شهر يوليو الماضي، وفي ذات الوقت ارتفع عدد المنشآت السياحية والتجارية والترفيهية التي حصلت على ختم "دبي الضمانة" (DUBAI ASSURED)، والذي يدل على إمتثالها وتطبيقها جميع إرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

وتستطيع مختلف المنشآت والشركات الحصول على ختم "دبي الضمانة" بعد اجتيازها بنجاح كافة معايير المبادرة التي تم إطلاقها منذ أكثر من شهر تقريبا، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لطمأنة المسافرين الدوليين بأن دبي واحدة من أكثر الوجهات أمانا في العالم.

علما بأنه تم إطلاق ختم "دبي الضمانة" بالتعاون ما بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، ودائرة التنمية الاقتصادية "اقتصادية دبي"، و"بلدية دبي"، وهو يرتكز على البروتوكولات الوقائية المُوصى بها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وقال خالد بن طوق، المدير التنفيذي للأنشطة السياحية وقطاع التصنيف في "دبي للسياحة": "إن نجاح مبادرة ختم "دبي الضمانة" هو إنعكاس للإدارة الفعالة لجائحة "كوفيد-19" على مستوى الدولة بشكل عام وعلى مستوى المدينة على وجه الخصوص، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. كما أنه يظهر مدى التزام دبي بالإجراءات الوقائية وجاهزيتها للمحافظة على الصحة العامة، وأيضا طمأنة المسافرين بأنه يمكنهم توقع المستوى ذاته من الأمان في جميع مراحل رحلتهم بما فيها الأماكن التي يتم خلالها التعامل معهم مباشرة.

ويُمْنح ختم "دبي الضمانة" مجاناً وهو صالح لمدة 15 يوماً، ويُجدد كل أسبوعين بعد جولات لموظفي الجهات المختصة لتفقّد تلك المنشآت. كما يمكن للمؤسسات إبراز التزامها بإجراءات الصحة والسلامة من خلال استخدام هذه الهوية المرئية في اتصالاتها وحملاتها التسويقية، وأيضا في مختلف الأماكن التي يتم فيها التعامل مع الزوار.

وكانت دبي قد حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة بفضل الإجراءات الصارمة وبروتوكولات السلامة والصحة العامة التي تتبعها، بما يضمن صحة المسافرين في ظل الظروف الحالية الناجمة عن جائحة "كوفيد- 19"، ويعزز هذا من مكانتها كوجهة آمنة، والخيار المُفضل للجميع.

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