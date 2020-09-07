623 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 623 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 126 مبايعة بقيمة 425.35 مليون درهم منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 299.07 مليون درهم و101 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 126.28 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 109 ملايين درهم في منطقة سيح الدحل تليها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 99 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للإستثمار الثاني بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 145.51 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 111.9 مليون درهم و32 رهن فلل وشقق بقيمة 33.61 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 42 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 17 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 53.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 11 مليون درهم.

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