"طيران الإمارات" تعيد رواتب موظفيها بالكامل اعتباراً من أكتوبر

المصدر: البيان الإلكتروني

قال متحدث باسم شركة طيران الإمارات، إن الناقلة ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

وأضاف المتحدث في إفادة عبر البريد الإلكتروني، أنه من المقرر إعادة الرواتب الأساسية كاملة في جميع القطاعات.

وكانت الناقلة قررت في مارس الماضي تخفيضاً مؤقتاً في الرواتب الأساسية لغالبية العاملين في مجموعة الإمارات بين 25%- 50% لمدة 3 أشهر، إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع استمرارها في دفع جميع البدلات للعاملين، واستثنت من تخفيض الرواتب الأساسية العاملون في الدرجات الدنيا.

وفي يونيو الماضي قامت الناقلة بتمديد الخفض المؤقت حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

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