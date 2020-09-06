مستهلكو الإمارات يفضلون المدفوعات غير النقدية
أفادت دراسة حديثة أجرتها شركة «فيزا»، بأن أكثر من 90 % من المستهلكين في الإمارات، يفضلون المدفوعات غير النقدية، وأعربوا عن اعتزامهم التحول صوب متاجر تقبل هذا النوع من المدفوعات، موضحةً أن هذه النسبة تفوق كثيراً النسبة العالمية التي لم تتجاوز 63 %.
وقالت كاليكا تريباثي رئيسة قسم التسويق في الشرق الأوسط ، لدى «فيزا»: «إن 72 % من المستهلكين الإماراتيين، لن يتسوقوا من متجر يتيح لهم طرق السداد التقليدية فقط، التي تعتمد على الاتصال المباشر مع الصرافين، بالمقارنة مع 48 % من المستهلكين العالميين».
وأضافت أن أكثر من 90 % من المستهلكين بالإمارات غيروا طريقة سدادهم لقيمة مشترياتهم، بعد تفشي «كوفيد 19»، بحيث باتوا يفضلون التسوق الإلكتروني فقط، كخيار أول لديهم متى كان ذلك ممكناً ».
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