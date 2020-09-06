تنافسية الأسعار تحفّز المبيعات العقارية

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف استطلاع «البيان الاقتصادي» عن استمرار الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري في الإمارات عبر شراء الوحدات السكنية بدعم تنافسية الأسعار، ودار سؤال الاستطلاع للقراء حول: هل تعتقد أن تراجع أسعار العقارات يدفعك لتملك وحدة سكنية وكانت الإجابة 41% بنعم، و59% بلا، وذلك على موقع «البيان الاقتصادي»، أما على موقع «البيان الاقتصادي» على «تويتر» فكان 52% بنعم و48% بلا.

وأوضح مسعود العور الرئيس التنفيذي لـ «ميداليون أسوشيتس» المتخصصة في استشارات الاستثمار العقاري أنه في الوقت الحاضر وتحت تأثير الجائحة أصبح غالبية العملاء تحت تأثير الإيجابيات من العروض التسويقية وتنوع التمويلات، التي تشجع على الاستثمار واقتناص الفرصة من جميع الشرائح المجتمعية وبين البيانات الاقتصادية العالمية، وانحدار الوظائف وإمكانية الشركات من الاستمرارية في أنشطتها والمحافظة على كياناتها نحو المستقبل في 2020 و2021.

ويقول: إنه خلال شهور الجائحة لم نشهد تراجعاً كبيراً ملحوظاً لأسعار العقارات في إمارات الدولة، وما زالت السوق بشكل عام محافظة على أسعارها القديمة بشكل كبير .

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