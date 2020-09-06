مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة سلطان الجابر

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضوية كل من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويونس الخوري، وكيل وزارة المالية ومحمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك، ومريم سعيد غباش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار وخلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال وأحمد الكتاب، نائب رئيس تنفيذي لشؤون الاستراتيجيات لدى «أدنوك» مدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

يأتي القرار في إطار دعم منظومة العمل الحكومي وتنظيم مجالس الإدارات واللجان في الحكومة الاتحادية في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات ويستهدف تعزيز دور مجالس الإدارات بشكل أكبر لتحقيق الأهداف العامة والرؤى الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.

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