دبي تعزز ريادتها في المشاريع الفندقية إقليمياً

عززت دبي ريادتها في بناء المشاريع الفندقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإضافة 144 مشروعاً فندقياً، تضم 44895 غرفة فندقية، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً، متخطية مدينة غوانزو الصينية (140) مشروعاً، وأتلانتا (135) مشروعاً، وفق تقرير «اتجاه عمليات بناء الفنادق العالمية» الصادر مؤخراً عن شركة «لودجينج إيكونوميتريكس» الأمريكية.

وتضمنت قائمة المدن، التي لديها أكبر عدد من المشاريع الفندقية حول العالم لوس أنجليس، كاليفورنيا مع 163 مشروعاً تضم 27415 غرفة ودالاس - تكساس- مع 158 مشروعاً، تضم 19314 غرفة، ونيويورك بـ 151 مشروعاً، تشمل 26302 غرفة، تليها دبي بـ (144) مشروعاً، تشمل 44895 غرفة، وفي المرتبة الخامسة مدينة غوانزو الصين بـ 140 مشروعاً، تضم 27753 غرفة، وأتلانتا بنحو 135 مشروعاً، تضم 18634 غرفة فندقية.

ويشير أحدث تقرير لاتجاه مخزون البناء الفندقي العالمي من «لودجينج إيكونوميتريكس» إلى أن مخزون الفنادق العالمي يبلغ 14779 مشروعاً، تضم نحو 2 مليون و412.7 ألف غرفة. (دبي- وائل الخطيب)

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