تحالف بين «الإمارات التعاونية» و«طلبات» و«كريم» و«دكاني»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت اقتصادية دبي عن تنسيق تحالف بين «جمعية الإمارات التعاونية»، سلسلة متاجر البقالة والسوبر ماركت الرائدة في دبي، والشركاء الاستراتيجيين من المنصات الإلكترونية الرائدة «طلبات» و«كريم» و«دكاني»، لتوفير تجربة تسوق آمنة وسهلة لجمهور المستهلكين من جميع أنحاء إمارة دبي.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار الجهود الحكومية المستمرة تجاه دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استدامته، وتزامناً مع العمل على الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم كل من «طلبات talabat» و«كريم Careem Now» و«دكاني Dukkaani» بعرض ما يصل إلى 4000 منتج من «جمعية الإمارات التعاونية»، على أن يتم توصيلها للمستهلكين في غضون 60-90 دقيقة من وقت الشراء، عبر الإنترنت مع مراعاة كل التدابير الاحترازية، التي يجب اتخاذها، لضمان سلامة جميع الأطراف المعنية.

وسيتم زيادة عدد المنتجات المعروضة في الوقت المناسب ووفقاً لطلبات وردود فعل المستهلكين.

تعاون بنّاء

وبهذه المناسبة، قال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «يسعدنا تنسيق هذا التعاون البنّاء، والذي ينسجم مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى توعية مجتمع الأعمال والمستهلكين بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة والأمان لمختلف شرائح المجتمع، حيث لوحظ إقبال المواطنين والمقيمين على استخدام التطبيقات الذكية بديلاً عن الشراء التقليدي كونها تشكل جزءاً من الإجراءات، التي يتبعونها لتفادي الاختلاط بالآخرين، وسيسهم التعاون في توصيل احتياجات ومستلزمات المستهلكين بكل سهولة ويسر، وبطريقة آمنة وذات كفاءة عالية».

احتياجات متصاعدة

وقال محمد يوسف الخاجة، مدير عام جمعية الإمارات التعاونية: «لقد تعاونا مع طلبات وكريم ودكاني، لضمان سرعة التوصيل، وتوفير المزيد من الراحة لعملائنا، ونحن نعتقد أن هذا سيساعدنا على تلبية الاحتياجات المتصاعدة لعملائنا المخلصين وعملائنا الجدد بصورة أفضل. لقد اعتدنا دائماً على السعي للحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع عملائنا».

وكونه شريكاً استراتيجياً، قال محمد يلدريم، المدير العام لشركة طلبات الإمارات: «نحن متحمسون للفرصة المتاحة أمامنا للعمل مع جمعية الإمارات التعاونية، وتوصيل بضائعهم للعملاء بسرعة قياسية. وكونها علامة تجارية مرموقة، نحن نعطي الكثير من الاهتمام لجوانب السرعة والتكلفة المناسبة والتنوع، ونتطلع إلى تقديم هذه الخدمات لعملاء جمعية الإمارات التعاونية».

وقالت غيد المكاوي، المدير العام لشركة كريم في الإمارات: «لقد أصبح تسوق البقالة عبر الإنترنت شيئاً معتاداً بالنسبة للعديد من العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نعتقد أن هذا قد أصبح الوضع الطبيعي في الوقت الحالي نظراً لما يوفره من راحة وأمان وسهولة.

إننا متحمسون للشراكة مع جمعية الإمارات التعاونية، ونتطلع لخدمة عملائها من خلال توصيل طلباتهم بصورة آمنة وسريعة وموثوقة».

وقال فيصل بن حيدر، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة دكاني: «نحن في دكاني، نؤمن برؤية دبي كونها مدينة ذكية، ونعمل جاهدين لدعم تحقيق هذه الرؤية».

وستقوم دكاني، بالتعاون مع جمعية الإمارات التعاونية، بتقديم حلول تقنية متطورة ومبتكرة، لضمان عملية تسوق سلسة وسهلة عبر الإنترنت ومدعومة بالمحفظة الإلكترونية. كما تتيح للعملاء ميزة التقرير الذكي للاستهلاك، وخيار حجز الطلبات مسبقاً، وذلك لضمان رضا العملاء دائماً.

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