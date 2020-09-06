الخليج للملاحة القابضة تشكل مجلس إدارة لتحقيق انطلاقة جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الجمعية العمومية لمجموعة «الخليج للملاحة القابضة»، المدرجة في «سوق دبي المالي»، عن تعيين مجلس إدارة جديد، برئاسة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والمهندس عبد الله عطاطرة نائباً للرئيس، كما تم تعيين محمد الحمادي، والدكتور عبد العزيز العنقري، ووليد محمد، أعضاء في مجلس إدارة الشركة، إضافة للأعضاء الحاليين، الدكتور عبد الرحمن محمود العفيفي وأحمد الكيلاني، في اجتماعها الذي انعقد مؤخراً، وتأتي هذه التعيينات، ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتحقيق انطلاقة جديدة في أسواق الملاحة.

ركيزة رئيسة

وقال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للملاحة القابضة: «تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد أهم المراكز الملاحية عالمياً، وتحتل دبي المرتبة الخامسة ضمن قائمة أفضل المدن الملاحية في العالم.

من جهة أخرى، يعتبر الاقتصاد البحري، ركيزة رئيسة للتحضير لاقتصاد عام الخمسين، وستواصل الدولة دعمه، وضخ المزيد من الاستثمارات، وبناء القدرات لتطويره وتنميته، من أجل ذلك، فإن الاستثمار في القطاع الملاحي، هو جزء من الاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة لدولة الإمارات.

وإننا إذ نتولى هذه المسؤولية في وقت استثنائي، نشهد فيه جميعاً عالماً جديداً، وقواعد ممارسة للأعمال مختلفة كلياً عما تعوّد العالم عليه قبل جائحة كوفيد 19، وهذا بدوره يمثل تحدياً كبيراً.

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