الشارقة الإسلامي يستعرض برنامج «وفر»

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مصرف الشارقة الإسلامي أخيراً، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، جلسة حوارية افتراضية عبر البث المُباشر لتطبيق «انستجرام» المصرف، استعرض خلالها تعريفاً شاملاً ببرنامج «وفر» للولاء والخصومات الذي أطلقته الدائرة، والعروض الحصرية المميزة التي يقدمها مصرف الشارقة الإسلامي للمستفيدين تحت مظلة البرنامج، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بداية العام الجاري بهدف تدعيم التوجهات الاستراتيجية للطرفين.

وأدار الجلسة حسن البلغوني، مدير الاتصال المؤسسي في مصرف الشارقة الإسلامي، بمشاركة جواهر سيف العود، مدير مكتب الفعاليات والأنشطة وبرنامج «وفر» في دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وأمين السهلاوي رئيس دعم ورقابة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف، حيث تابع الجلسة عدد كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصرف للتعرف على الامتيازات التي يقدمها البرنامج.

قيمة مضافة

وقال أمين السهلاوي: «إن باقة العروض والتسهيلات الحصرية التي يقدمها مصرف الشارقة الإسلامي تتيح لجميع موظفي حكومة الشارقة والمستفيدين من برنامج «وفر» الحصول على قيمة مضافة للخدمات المصرفية والاستفادة الأمثل منها، وتأتي انطلاقاً من التزام المصرف بخدمة المجتمع من أجل الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة».

وأوضح السهلاوي: «تتضمن هذه الباقة العديد من الامتيازات التي تشمل «المكافأة الترحيبية» التي يحصل عليها العميل عند تحويل راتبه إلى مصرف الشارقة الإسلامي وتتراوح بين 250 درهماً إلى 1000 درهم حسب قيمة الراتب»، بالإضافة إلى العروض الحصرية لنسب التمويل المميزة، حيث توفر عرض التمويل الشخصي بنسبة ربح تبدأ من 2.89% سنوياً، وتعتبر من أفضل النسب الحالية بالسوق، مع مرونة في مواعيد استحقاق القسط الأول وتأجيل الأقساط، وعرض تمويل السيارات بنسبة أرباح تبدأ من 2.79% والتمويل العقاري بنسبة تبدأ من 1.79% بالإضافة إلى 6 أشهر إيبور، ويستفيد من هذه الخدمات جميع حاملي بطاقة وفر.

تعزيز الشراكات

من جانبها، قالت جواهر سيف العود: «تسعى دائرة الموارد البشرية ضمن خطتها الاستراتيجية لبرنامج وفر للخصومات إلى توفير الحوافز والخدمات المميزة للمستفيدين من البرنامج، وبدوره يقوم البرنامج عبر خدماته بتلبية كل احتياجاتهم من جميع أنواع السلع والمنتجات، ومن هذا المنطلق عززت الدائرة جهود الشراكة مع القطاع المصرفي عامة، ومصرف الشارقة الإسلامي خاصة».

وأضافت أن البرنامج يقدم العديد من الامتيازات والخدمات ضمن 29 تصنيفاً عن طريق 600 شركة تقدم هذه الخدمات لنحو 58 ألف مستفيد ضمن 118 جهة، ويتم الترويج للخصومات والعروض والتسهيلات المقدمة عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة والمشاركة في جميع فرص الترويج حرصاً على إيصال العروض لكل الشرائح المستفيدة من البطاقة.

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