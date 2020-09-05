قطاع تأجير السيارات بدبي يعيش فترة انتعاش حقيقية

المصدر: دبي - البيان

أكد محمد المرزوقي رجل الأعمال الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة «أر بي أم» لتأجير السيارات - الذي تم انتخابه أخيراً أميناً عاماً لمجموعة عمل شركات تأجير السيارات في دبي، العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي: «إن قطاع تأجير السيارات في دبي يعيش فترة تعافٍ وانتعاش حقيقية بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، والذي تسبب في خسائر معظم الأعمال في العالم، ويعول الجميع على جاهزية دبي ومكانتها على خارطة السياحة العالمية للفوز بأكبر حصة من السياحة الوافدة لمنطقة الشرق الأوسط».

وأشار إلى أن دبي تجاوزت إجراءات الفتح واستئناف الأعمال بكل سلاسة ومرونة، كما أرسلت للسياح رسائل توعية عدة بشأن الإرشادات الصحية المطلوبة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن قطاع تأجير السيارات في دبي يرصد التطورات باستمرار ليواكب تطلعات العملاء خلال الفترة الراهنة، وسط التحديات الاقتصادية التي أثرت على الأوضاع المالية للشركات والأفراد، إذ انتعش تأجير السيارات على وقع خفض الشركات للتكاليف وتقليص نفقاتها والاتجاه إلى تأجير السيارات بدلاً من شرائها.

وأكد أن البشائر بإنتاج عقار فعّال لفيروس كورونا المستجد تقضي على مخاوف بعض السياح من التعرض لخطر الإصابة، ما ينعش السياحة إلى دبي، كما يدعم استئناف أنشطة المعارض الترفيهية والاستثمارية ما يضمن نشاطاً كبيراً لقطاع تأجير السيارات، موضحاً أن الأنظار كلها تركز على معرض «إكسبو دبي» في أكتوبر من العام المقبل.

وفي سياق متصل أعلنت شركة «أر بي أم» لتأجير السيارات، عن نتيجة السحب الأول على واحدة من ثلاث سيارات من طراز «ميني كوبر» موديل 2021، حيث فازت عائلة إماراتية - سعودية بالسيارة الجديدة.

وجاء ذلك في إطار الحملة التي أطلقتها «أر بي أم» لتأجير السيارات مطلع يوليو الماضي لدعم وتنشيط السياحة في إمارة دبي بالتزامن مع عودة الأنشطة مرة أخرى.

وقال رجل الأعمال الإماراتي محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة «أر بي أم» لتأجير السيارات، إن المسابقة جاءت ضمن مبادرات القطاع الخاص بدولة الإمارات لتنشيط الاقتصاد وتشجيع السياحة الوطنية بعد فترة توقف استمرت حوالي 4 أشهر تقريبا.

وذكر المرزوقي، أن السحب نظامي وتم بعد الحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وأفاد أن شركته الرائدة في قطاع تأجير السيارات كانت قد أعلنت مطلع يوليو الماضي عن إجراء سحب كل شهرين للفوز بثلاث سيارات من طراز «ميني كوبر 2021»، سيتم السحب عليها كل شهرين أي أن السحوبات ستستمر على مدار 6 أشهر.

وذكر أن المنافسة اشترطت على أن يشتري العميل كوبوناً بقيمة 350 درهماً إماراتياً عبر شركة «أر بي أم» والحصول على إحدى خدماتها، وبذلك يتأهل للمشاركة في السحوبات الثلاثة التي سيتم تنظيمها بكل شفافية وحيادية وبإشراف دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وبالفعل تم السحب في المكان والوقت المحدد وبحضور فتح الله عبدالله فتح الله، ممثل دائرة التنمية الاقتصادية. وبعد السحب تم الإعلان عن الفائزة بالسيارة الأولى نور طارق الأنصاري – سعودية الجنسية، فيما تسلم زوجها منصور الزرعوني - إماراتي الجنسية الجائزة بالنيابة عنها.

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