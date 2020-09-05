الذكاء الاصطناعي يؤسس لتحوّل نوعية الحياة في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقعت هايلي يون أن تعّزز خطط الإمارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ريادة الأعمال واستثمارات القطاعين العام والخاص في هذه التقنية بصورة كبيرة خلال العامين المقبلين علاوة على تحسين نوعية الحياة في الدولة وإحداث تحوّل جديد، خصوصاً في قطاعات الصحة والنقل والطاقة والفضاء والتعليم.

وأضافت المستثمرة الكورية التي أطلقت شركة IO21 المتخصصة بتطوير البرمجيات المبتكرة في دبي خلال يوليو الماضي أن تقدّم شركتها حلولاً وخدمات تقنية تضم تطوير البرمجيات والهاتف المحمول والويب والتجارة الإلكترونية وتوفير استشارات تقنية ودعم العمليات في موقع العمل وعبر الإنترنت تهدف إلى تلبية متطلبات المشاريع المتنوعة ومساعدة الشركات في تنمية أعمالهم.

وتتوقع دراسة حديثة لشركة «آي دي سي» للبحوث نمو سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات من 290 مليون دولار في 2019 إلى حوالي 530 مليون دولار بحلول 2022 بنمو 83% بدعم نمو استثمار القطاعين العام والخاص بهذا القطاع واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 بالإضافة إلى نمو سوق برمجيات تحليل البيانات بالتوازي.

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