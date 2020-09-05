8.5 مليارات حصيلة صفقات عقارات دبي الشاطئية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

سجلت حصيلة صفقات العقارات المطلة على مياه الخليج العربي في دبي أكثر من 8.5 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري وبلغ عدد الصفقات 4706 وحدات عقارية توزعت على 3 فئات (شقق سكنية وغرف وشقق فندقية) حسبما وثقتها دائرة الأراضي والأملاك في سجلاتها.

وطبقاً للبيانات تصدّرت منطقة مرسى دبي اهتمامات المستثمرين وسجلت 3.9 مليارات درهم في مرسى دبي ويمثل المبلغ قيمة صفقات 1815 وحدة سكنية وفندقية تلتها منطقة الخليج التجاري ببعض المباني المطلة مباشرة على قناة دبي المائية وسجلت

1.9 مليار درهم لـ1435 وحدة سكنية وسجلت الخيران حيث يجري تشييد (دبي كريك) المطل مباشرة على خور دبي أكثر من 1.1 مليار درهم لـ708 وحدات أغلبها شقق فندقية. أما منطقة جميرا فسجلت مليار درهم قيمة 528 وحدة سكنية وفندقية فيما حصدت منطقة جميرا 379 مليون درهم لـ163 شقة سكنية مطلة على مياه الخليج العربي بينما حلت جزر العالم بـ300 مليون درهم لـ57 غرفة وشقة فندقية.

وتصنّف دبي أنها موطن لأفضل شواطئ الإمارات، وتحظى بشهرة واسعة لدى السياح ومن أبرز تلك الشواطئ والقنوات المائية ما يقع ضمن إطار مشاريع نخلة جميرا وشاطئ جميرا أو ما يمتد على طولها مشاريع سكنية وسياحية كمنطقة مرسى دبي والخليج التجاري.

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