تعاون «سنشري فاينانشال» و«كريم»

المصدر: (دبي - البيان)

في تعاون مثمر بين «سنشري فاينانشال» المتخصصة في الاستشارات المالية في الإمارات؛ وشركة «كريم» أقدمت «سنشري فاينانشال» على توزيع مستلزمات السلامة والنظافة الشخصية على عملاء كريم وسائقيها.تأتي المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للأعمال الخيرية الذي يحل في الخامس من سبتمبر من كل عام.

ضمن الحملة الخيرية السنوية التي تنظمها شركة «سنشري فاينانشال» تحت شعار «الصحة والثروة والسعادة»، إذ ستوزع «سنشري» حوالي 2000 مجموعة من مستلزمات النظافة الشخصية والحماية في محاولة منها لضمان حماية سائقي كريم من عدوى وباء فيروس كورونا خلال تعاملاتهم اليومية مع العملاء.

وقال رئيس «سنشري فاينانشال» بال كريشين: «لا نزال نؤكد أهمية الحفاظ على سلامتنا من خلال الالتزام بأنظمة السلامة للوقاية من كورونا. لقد تشاركنا مع كريم لنساهم في المساعدة في تسوية منحنى الإصابات في محاولة لحماية السائقين وعمال التوصيل».

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