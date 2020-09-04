مورغان ستانلي: «التقاعد في دبي» إيجابي للعقارات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

وصف بنك «مورغان ستانلي» الأمريكي برنامج «التقاعد في دبي» الذي يستهدف استقطاب المتقاعدين من كافة أنحاء العالم وفقاً لاشتراطات معينة بأنه إيجابي لسوق العقارات في الإمارة، سواء العقارات السكنية أو عقارات التجزئة.

وفي تعليق على البرنامج نشرته وكالة «بلومبيرغ» توقع «مورغان ستانلي» أن تستفيد الشركات العقارية القائمة في دبي من إيجابيات البرنامج الجديد فور تطبيقه. واختص البنك بالذكر شركة «إعمار»، متوقعاً أن تكون أكثر اللاعبين في سوق العقارات بدبي استفادةً من البرنامج.

وكانت دبي ممثلة في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» أطلقت، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برنامج «التقاعد في دبي»، الموجه لكافة المتقاعدين والذي يمتاز بتنافسيته العالمية، وذلك في إطار تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للجميع للزيارة وكذلك للعيش بما في ذلك فئة المتقاعدين سواء من المقيمين في الدولة أو المقبلين على التقاعد حول العالم.

ويعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة للأجانب الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، حيث يوفر للمقيمين في الدولة ممن بلغوا سن التقاعد، وكذلك كبار السن في جميع أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد في دبي.

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