جذب 5.5 مليارات درهم استثمارات أجنبية لعقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «ميداليون أسوشيتس» لاستشارات الاستثمارات العقارية، عن أنها حالياً في مرحلة متقدمة من استكمال عملية استقطاب استثمارات عقارية أجنبية بقيمة 5.5 مليارات درهم، ستتوزع بين بعض من المشاريع والأصول العقارية الواعدة في دبي، ما يؤكد الاهتمام المستمر من المستثمرين العالميين بالقطاع العقاري رغم تأثيرات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة «كورونا».

يأتي ذلك دعماً للجهود الحكومية الحثيثة لإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة ضمن سوق العقارات في دبي والترويج لها عالمياً. وأكدت الشركة أن حزم التحفيز الاقتصادي والمالي، التي أطلقتها حكومة الإمارات للحد من تداعيات انتشار «كوفيد 19» المستجد، تمثل دفعة قوية باتجاه تعزيز القطاع العقاري.

لافتةً إلى أنها تنطوي على فوائد إيجابية ملموسة على المدى الطويل. وأفادت الشركة بأن القطاع العقاري المحلي يواصل إظهار مرونة وقدرة عالية على مواكبة المتغيرات المتسارعة، في ظل الظروف الاستثنائية السائدة ضمن الأسواق العالمية.

ثقة تامة

وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لـ «ميداليون أسوشيتس»: رغم أننا لم نستكمل بعد التقييم الشامل لتأثير الوباء العالمي على العقارات، إلا أننا على ثقة تامة بقوة ومرونة وقدرة القطاع العقاري المحلي على تخطي العقبات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم نتيجة انتشار فيروس «كوفيد 19»، وذلك بدعم من الاستجابة السريعة والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها حكومة الإمارات لمواجهة التحديات الناشئة بفعالية تامة.

وقد ساهمت الحزم الحكومية للتحفيز الاقتصادي والمالي، إلى جانب الخطوات الرئيسية التي قامت بها حكومة دبي و«مصرف الإمارات المركزي» والجهات الأخرى، في تحقيق فوائد ملموسة ضمن القطاع العقاري، وهو ما سيتواصل بلا شك خلال المرحلة المقبلة، لا سيّما على صعيد تسريع وتيرة انتعاشه والحفاظ على اتجاهه التصاعدي. وبالفعل، أثمر الدعم الحكومي عن تنشيط حركة الأعمال الأساسية ضمن القطاع العقاري، ما يمهد الطريق أمام جذب المزيد من المستثمرين للاستفادة من الخيارات الاستثمارية المتاحة في المستقبل القريب.

وتتزايد التوقعات الإيجابية بنمو القطاع العقاري في الإمارات، لا سيما في دبي. وأظهر السوق العقاري في دبي أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام الجاري، محققاً مساهمة اقتصادية بنسبة 8%. وبالمقابل، بلغت قيمة عقود المقاولات العقارية في دبي خلال الفترة ذاتها 11,74 مليار درهم، أي ما يمثل 34% من إجمالي قيمة عقود المقاولات العقارية المبرمة في الإمارات.

تدابير استباقية

وأضاف العور: ساهمت الأطر القانونية والتشريعات العقارية إلى حد كبير في حماية السوق العقارية من التداعيات السلبية لأزمة «كوفيد 19»، إلى جانب التدابير الاستباقية المتبعة من قبل المطورين العقاريين لتعزيز مرونة القطاع، وأبرزها برامج التمويل الموجهة للعملاء والشركاء والمستأجرين، بالإضافة إلى حزم المساعدات الاقتصادية.

وكلنا ثقة بأن الاعتماد المتزايد على الجيل الجديد من التكنولوجيا المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، والأنماط الجديدة للأعمال، سيكون لها دور محوري في الارتقاء بجاذبية وتنافسية سوق العقارات في دبي وأبوظبي، والذي سيكون أكثر قوة ومتابعة في مرحلة ما بعد «كورونا». وتواصل دبي اليوم ترسيخ مكانتها الرائدة كوجهة جاذبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء عقارات متميزة وعالمية المستوى، وهو اتجاه سيستمر بلا شك عقب الأزمة العالمية والمرحلة اللاحقة لها.

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