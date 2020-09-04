أولوية بـ«أڤيڤا» لاستراتيجية البنية السحابية

المصدر: (دبي- البيان)

كشفت شركة أڤيڤا للبرمجيات الهندسية والصناعية، عن استراتيجيتها «كلاود فيرست»، التي تعدّ أحد أهم مقومات استراتيجية الشركة طويلة الأمد للبرمجيات، والتي تركز على تقديم الخدمات الجوهرية في البنية السحابية، لضمان استمرارية العمل، والتوفر الدائم وإدارة المستخدمين، إلى جانب المرونة التي تتيح تجربة الحلول الجديدة. وتتضمن الاستراتيجية، الدمج المتكامل بين المنتجات، لتسريع زمن تحقيق القيمة.

وضمن الاستراتيجية، أعلنت أڤيڤا كذلك عن تطورات هامة جديدة في منصاتها السحابية في القطاع، وهي أفيفا يونافيد انجنيرنغ، وافيفا كونكت، وافيفا انسايت، للتحليل الموجه والمتقدم. وتسهم الحلول الجديدة، والتي يمكن الوصول إليها في البنية السحابية، في تخفيض إجمالي تكلفة الملكية، ومساعدة المستخدمين على تحسين الكفاءة، ودعم اتخاذ القرار بقدرات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصناعية.

وقال رافي غوبيناث، المدير التنفيذي للبنية السحابية وللمنتجات لدى أڤيڤا: انتقل التركيز التنظيمي، إلى الحاجة لمزيد من المرونة والتعاون الفوري والتطبيقات الذكية، وقدر أكبر من البساطة في تجربة المستخدم. وستكون أڤيڤا كونكت، بمثابة المصدر الموحد لتلبية كل تلك المتطلبات.

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