«سمارت فور باور» تندمج مع «إنجي سوليوشينز»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «إنجي سوليوشينز» لتوفير خدمات الطاقة منخفضة الكربون والحلول المبتكرة لحلول إدارة المرافق المتكاملة، اندماج شركة «سمارت فور باور» المتخصصة بتوفير خدمات الطاقة تحت مظلتها، في خطوة من شأنها الجمع بين محفظتين قويتين لحلول الطاقة وتعزيز مكانة «إنجي سوليوشينز» في منطقة الشرق الأوسط كشركة رائدة في مسيرة التحول نحو عالمٍ حيادي الكربون.

وتوفر «سمارت فور باور» التي تتخذ من دبي مقراً لها، حلولاً لتقليص استهلاك الطاقة للمباني الحالية في القطاعين العام والخاص، وتضم محفظة عملائها مجموعة من المشاريع في كافة أنحاء المنطقة. ومنذ عام 2012، قامت الشركة بتحديث أنظمة الطاقة في نحو 2000 مبنى منها فنادق ومدارس ومستشفيات وغيرها من المباني السكنية والصناعية والتجارية مثل مطارات دبي، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ومستشفى رأس الخيمة، ومبنى «لامبريل بي إل سي»، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وفندق «ويندهام دبي مارينا» وغيرها. وتأتي عمليات «سمارت فور باور» لتسهم في تعزيز محفظة وخدمات شركة «إنجي سوليوشينز» على صعيد توفير الطاقة كخدمة، وتحديثات أنظمة الطاقة، وحلول الطاقة المتجددة وأنظمة المباني الذكية.

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