انتعاش قطاع الأعمال غير النفطي في الإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

أظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال أغسطس ارتفاع المبيعات بقوة.

وأشار مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة الفرعيان إلى أن النشاط التجاري والطلب استمرا في التوسع خلال الشهر وسجلت الشركات انتعاشاً قوياً في تدفقات الأعمال الجديدة والتي كانت في الأساس ناتجة عن ارتفاع الإنفاق المحلي.وارتفع النشاط التجاري للشهر الثالث رغم تباطؤ معدل التوسع إلى وتيرة هامشية فقط. وشهد مخزون مستلزمات الإنتاج نمواً بأقصى معدل له منذ 15 شهراً في أغسطس.

وأفادت الشركات أن الموردين كانوا قادرين على إجراء عمليات تسليم أسرع مع استمرار تخفيف قيود الإغلاق وتزايد المنافسة بين الموردين. وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة أتش آي إس ماركيت: «شهد النشاط التجاري توسعاً للشهر الثالث على التوالي في أغسطس. وتتوقع الشركات مرة أخرى ارتفاع النشاط».

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