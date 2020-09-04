«دو» تبحث بيع حصتها في شركة تابعة

المصدر: (دبي - البيان)

يبحث مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في اجتماعه الثلاثاء القادم بيع حصة الشركة في إحدي الشركات التابعة.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي أمس، إن المجلس سيتخذ قراراً بهذا الشأن في اجتماعه القادم وسيتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع مباشرة بعد انتهائه.

وبحسب رصد «البيان»، تمتلك الشركة حصصاً بنسبة 100% في 4 شركات وهي الإمارات للاتصالات المتكاملة للاستثمارات القابضة، وتيلكو أوبريشن منطقة حرة، وشركة مشروع منصة دبي الذكية وإي أي تي سي سنغافورة بي تي إي ليمتد.

وأغلق السهم أمس عند 5.3 دراهم مرتفعاً 0.19% بعد التداول على 564.17 ألف سهم بقيمة 2.98 مليون درهم من خلال 14 صفقة.

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