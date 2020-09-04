20 مليون زائر الغاليريا جزيرة المارية

المصدر: أبوظبي- البيان

يحتفل الغاليريا بجزيرة المارية، اليوم وغداً، بالعام الأول، بعد التوسع، حيث أدى اعتماد المفهوم المتكامل لتناول الطعام، أساليب وطرق الترفيه والبيع بالتجزئة، إلى اختيار الغاليريا من قبل أكثر من 20 مليون زائر كوجهة مطلوبة.

وأدى توسع الغاليريا إلى رفع مستوى تجارب تناول الطعام، الترفيه والتسوق في العاصمة، مع إدخال نحو أكثر من 40 علامة تجارية، ليست متاحة في أي مكان آخر في الإمارة.

وحتى لا يتفوق عليه أي مكان آخر، فإن الغاليريا يزداد فخامة وثراء، من خلال مجموعة تضم 130 من أهم متاجر الأزياء والمجوهرات الأكثر رواجاً في العالم. وسيتم الإعلان عن المزيد قريباً.

ويضم الغاليريا العديد من التجارب الترفيهية. ويشمل ذلك أضخم قاعة في الإمارة، حيث تضم 21 شاشة «فوكس سينما»، مع تقنية آيماكس الوحيدة من نوعها في العاصمة، و3 متنزهات حضرية تقع على سطح المبنى، وهي مخصصة للألعاب الرياضة، الترفيه وأنشطة الأطفال. وشمل ذلك أيضاً ممشى الواجهة البحرية بإطلالته في جزيرة المارية.

ومن المنتظر افتتاح المركز الترفيهي ناشيونال جيوغرافيك، كوجهة ترفيهية فريدة. ويشتهر الغاليريا بانتقائه لمجموعة مختارة من تجارب تناول الطعام مع 16 من أشهر المطاعم الحائزة على الجوائز، على طول ممشى الواجهة البحرية بالجزيرة، وللاحتفال بالعام الأول، ستكون عطلة نهاية الأسبوع مليئة بعروض التخفيضات على المنتجات، مفاجآت عديدة، والمزيد من البهجة.

وقال ديفيد روبينسون، المدير العام للغاليريا بجزيرة المارية: يواصل فريقنا العمل بجدية تامة، في زمن التحديات والأوقات الصعبة، ليفوق كل التوقعات من قبل ضيوفنا. لقد زارنا نحو أكثر من 20 مليون شخص منذ افتتاح التوسع، ونحن نتطلع إلى الاستمرار في توفير مركز تسوق إقليمي بمستوى عالمي، حيث يكون بمقدوره تقديم شيء نافع للجميع في كل يوم، لسنوات عديدة قادمة.

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