تزايد التهديدات الأمنية لشبكات المؤسسات

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة «جونيبر نتوركس» للشبكات الآمنة المدارة بالذكاء الاصطناعي، أمس، النتائج الأولية لمشروع أبحاث السوق الدولي، التي أشارت إلى زيادة التهديدات الأمنية لشبكات المؤسسات، لافتة إلى أن الأساليب التقليدية المتبعة لتأمين الشبكات تزيد التحديات في مواجهة قيود الميزانية والموظفين العاملين عن بُعد بشكل متزايد.

وقامت «جونيبر نتوركس» بتكليف وكالة الأبحاث المستقلة «فانسون بورن» لإجراء الدراسة، التي تستكشف مواقف ووجهات نظر واهتمامات 1000 شخص من كبار المتخصصين في شبكات تكنولوجيا المعلومات والأمن من مختلف القطاعات الصناعية حول العالم.

وأقر 93% من المشاركين في الدراسة من منطقة الشرق الأوسط (97% من المشاركين عالمياً) بأنهم يواجهون على وجه التحديد تحديات مستمرة عند محاولتهم تأمين شبكات شركاتهم بفعالية. وأشار 80% من المشاركين بالمنطقة إلى أنهم بحاجة إلى تحسين موثوقية الشبكة وأدائها.

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