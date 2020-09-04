روسيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى الإمارات ومصر

المصدر: (موسكو - د ب أ)

وقّع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قراراً يقضى باستئناف الرحلات الجوية الدولية مع الإمارات ومصر والمالديف، وذلك بحسب ما قاله المكتب الصحافي للحكومة أمس.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن القرار جاء فيه أنه «سيتم تسيير رحلتين للإمارات (دبي)، و3 رحلات أسبوعياً إلى مصر (القاهرة)، ورحلتين للمالديف (مطار فيلانا)».

وجاء في البيان، أن القرار استند على عدة معايير، أظهرت أن معدل الإصابة بفيروس «كورونا» في هذه الأماكن انحسر، بما في ذلك أنه «لم يتم تسجيل أكثر من 1 % زيادة يومية في الحالات الجديدة على مدار 14 يوماً».

وقررت روسيا استئناف رحلات الطيران الدولية في منتصف يوليو بعد ان كانت علقت هذه الرحلات الدولية، في مارس الماضي ضمن إطار تدابير مكافحة وباء كورونا. ويشار إلى أن روسيا سجلت أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس «كورونا»، لتعد رابع أكبر دولة من حيث عدد الإصابات بفيروس «كورونا».

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