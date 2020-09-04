فحص PCR مجاني لضيوف أتلانتس النخلة من الخارج

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن منتجع أتلانتس النخلة أمس إجراء فحوصات PCR لتشخيص فيروس (كوفيد 19) بشكل مجاني لكافة الضيوف القادمين من خارج الإمارات الذين يعتزمون الإقامة مدة خمس ليالٍ أو أكثر.

وتم عقد شراكة مع أحد المستشفيات الرائدة في دبي لتسهيل عملية إجراء الفحوصات داخل المنتجع، وذلك لمنح الضيوف فرصة قضاء وقت أطول وعدم قطع إجازتهم لزيارة المستشفى أو العيادة، فيما ينطبق هذا العرض الخاص على جميع الحجوزات الدولية ابتداءً من تاريخه.

وتلزم مؤسسة مطارات دبي المسافرين العائدين من دبي إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ووجهات أخرى، إجراء فحص PCR خلال فترة زمنية لا تتعدى الـ 96 ساعة قبل موعد المغادرة مع تقديم شهادة الفحص عند تسجيل السفر، فيما يُعفى من هذا الفحص الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والركاب من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة. لذلك، لا داعي للقلق عند ضيوف منتجع أتلانتس النخلة.

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