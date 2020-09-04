الفلبين تشكر طيران الإمارات على إجلاء مواطنيها خلال الجائحة

المصدر: دبي - البيان

استقبل عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات بدبي، جوسلين إم كوينتانا، سفيرة الفلبين لدى الإمارات، والتي قدمت له درعاً للناقلة، تقديراً لجهودها في مساعدة المواطنين الفلبينيين على العودة إلى ديارهم.

وأعادت طيران الإمارات، بأمان، أكثر من 27 ألف فلبيني من الإمارات ودول أخرى إلى بلادهم، بعد أن تقطعت بهم السبل، بسبب قيود السفر، وإغلاق الحدود نتيجة للجائحة. وقدّم عدنان كاظم للسفيرة الفلبينية، مجسماً لطائرة الإمارات A380، كرمز لالتزام طيران الإمارات المستمر، بدعم الجالية الفلبينية في الدولة، وامتنانها لشعب الفلبين. ويعيش في الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 800 ألف فلبيني، يعملون في مختلف القطاعات.

وكانت طيران الإمارات، سيّرت مؤخراً رحلة على متن طائرة A380 إلى كلارك لمرة واحدة، بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاق عملياتها في الفلبين. وفي 2014، شغّلت الناقلة رحلة واحدة أيضاً بطائرة A380 إلى العاصمة مانيلا، مسجلةً بذلك وصول الطائرة العملاقة الأول إلى الفلبين.

وخلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، شغّلت طيران الإمارات، أكثر من 200 رحلة إجلاء إلى نحو 40 مدينة، ضمن شبكة خطوطها، بما في ذلك رحلات خاصة، تم تنظيمها بالاشتراك مع البعثات الدبلوماسية لبعض الدول، لنقل مواطنيها إلى بلدانهم.

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