موافقة مبدئية على توحيد أعمال «الجرافات» و«الإنشاءات البترولية»

المصدر: أبوظبي - البيان

وافق مجلس إدارة «الجرافات البحرية الوطنية»، بأغلبية أعضائه، على تقرير التقييم، الذي تم إعداده من قبل «كي بي إم جي»، وبالتالي، الموافقة المبدئية على العرض المقدم من مساهمي شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، شريطة استكمال الإجراءات المرتبطة بدراسة هذا العرض.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، إنها كلفت الإدارة التنفيذية باستكمال المراجعات المالية والقانونية المرتبطة بالعرض المقدم من مساهمي شركة الإنشاءات البترولية، قبل دعوة الجمعية العمومية للشركة، للنظر في الموافقة على أو رفض العرض.

وذكرت الشركة أنها كلفت الإدارة التنفيذية، بتعيين مكتب كلايد أند كو، للقيام بالمراجعة القانونية للعرض المقدم من مساهمي شركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

وتلقت «الجرافات»، أخيراً، عرضاً من الشركة القابضة العاملة، المملوكة بالكامل من شركة أبوظبي التنموية القابضة، والمساهمين الآخرين في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، بخصوص توحيد أعمال الشركة مع الأخيرة.

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