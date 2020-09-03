الإمارات للدراسات المصرفية يفتح باب التسجيل لـ "التعلم عن بُعد" لكافة الجنسيات

المصدر: وام

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية عن تطبيق نظام "التعلم عن بُعد" في كافة البرامج التعليمية من العام الأكاديمي الجديد 2020-2021 والذي انطلق مطلع الأسبوع الجاري.

ويدعم تطبيق نظام "التعلم عن بعد" جودة وتوفر بنية تقنية رقمية مميزة في معهد الإمارات للدراسات المصرفية المالية مكنته من التواصل والتفاعل بصورة ميسرة مع الطلبة والمتدربين منذ بداية الأزمة الحالية الى جانب إطلاق المعهد مؤخراً أول منصة تعليمية الكترونية في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط /إنسايت/ ووصل عدد المشتركين فيها إلى أكثر من 5000 مشترك خلال فترة قصيرة.

وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن المعهد يسعى إلى تحقيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية ليضمن بها سلامة جميع الطلبة والعاملين في المعهد ما يجعل سير العملية التعليمية أكثر أمانا، موضحاً أن تطبيق هذا النظام يأتي وفق توجهات الدولة بالاستعداد لمرحلة ما بعد الأزمة وتماشياً مع خطط وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن الطلاب من كافة الجنسيات والذين يتطلعون إلى العمل والانطلاق في عالم القطاع المالي سيتمكنون من الالتحاق والتسجيل بالمعهد والاستفادة من الخبرات العالمية لمؤسسات رائدة عالمياً عقدنا معها شراكات كمؤسسة يوروموني وكي بي ام جي .. مشيراً إلى أن المعهد يمضي قدماً نحو العمل على توفير بيئة تعليمية عالمية لكافة الطلاب.

كما يمكن لكافة الطلبة من جميع الجنسيات الاستفادة من برنامج البكالوريوس من جامعة بانجور البريطانية وهي ضمن أفضل 25 جامعة عالمياً من خلال نظام الدراسة ثلاث سنوات وإتمام السنة الأخيرة في بريطانيا والحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة بانجور.

وتتوفر لدى معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية برامج أكاديمية لمساعدة الطلبة الراغبين في بناء مسيرتهم المهنية في القطاع المالي و هي: بكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية و بكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية تخصص المحاسبة و الدبلوم المصرفي الإسلامي و الدبلوم المصرفي و هي معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة التربية و التعليم و من معاهد ومؤسسات مالية رائدة في دولة الإمارات وحول العالم.

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