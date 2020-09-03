نظام تسجيل إلزامي لوسطاء الحوالة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن المصرف المركزي، أمس، عن نظام التسجيل الإلزامي لوسطاء الحوالة المالية أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين العاملين في الدولة.

ويتوافق نظام التسجيل الجديد مع لوائح وأنظمة وسطاء الحوالة المسجلين، وفق النظام رقم 24/‏‏2019، ويعكس جهود المصرف المستمرة، للحفاظ على سلامة النظم الماليّة للدولة.

ووفقاً للقانون المصرفي، سيقوم المصرف المركزي باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد وسطاء الحوالة، الذين لن يقوموا بالتسجيل ضمن النظام الجديد في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا البيان، بحيث تتضمّن الإجراءات فرض غرامة مالية والحبس، وتتوفر المعلومات الإضافية حول إجراءات وعمليات التسجيل لوسطاء الحوالة، عبر الموقع الإلكتروني للمصرف.

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