شراكة لدعم 100 من رائدات الأعمال في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وقع مجلس سيدات أعمال دبي وكرييتيف زون، إحدى أكبر الشركات المتخصصة باستشارات تأسيس الأعمال في دولة الإمارات، أخيراً، اتفاقية شراكة نوعية تمثلت بإطلاق برنامج «She Leads» الذي يستهدف دعم 100 من رائدات الأعمال بدولة الإمارات وتمكينهن من إطلاق مشاريعهن بنجاح، في أول برنامج مسرعات أعمال من نوعه في دبي.

وقال لورنزو جوريس، الرئيس التنفيذي لكرييتيف زون، إن البرنامج يلعب دوراً مؤثراً في بيئة ريادة الأعمال، ما يساعدهم في التغلب على التحديات المختلفة التي قد تحد من تطوير الأعمال ونموها.

وقالت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي: «برنامجنا الجديد يشكل خطوة رائدة نحو الارتقاء بمهارات النساء ومعارفهن وجعلهن أكثر قرباً واستفادة من الخبرات والموارد».

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