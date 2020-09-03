4.4 تريليونات دولار عائدات التجارة الإلكترونية المتوقعة بالربع الأخير 2020

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون وخبراء في قطاع البيع بالتجزئة، لآلاف الجمهور، أن مواقع تجارة التجزئة والتسوق عبر الإنترنت، ومنصات التجارة الإلكترونية، شهدت قفزات متتالية في حجم عمليات البيع والشراء، ومن المتوقع أن تستمر بالصعود، لتصل إلى 4.4 تريليونات دولار بنهاية العام الجاري، وذلك خلال ندوة إلكترونية نظمتها مجلة «ريتيل مي» أمس في دبي.

وحسب تقرير لموقع ستاتسيا، وهو واحد من أكبر المعلوماتية في السوق العالمي، أن جائحة «كورونا» شجعت الشركات ومواقع التسوق الإلكتروني، على ابتكار تقنيات وأساليب مبتكرة وفعالة وقت الأزمة، أدت إلى استقطاب متزايد من قبل المستهلكين، حيث شكلت لهم خياراً مثالياً في ظروف انتشار الفيروس المستجد، أدى بدوره إلى مضاعفة أعمال المدفوعات غير التلامسية، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتصل إلى 8.26 تريليونات دولار، بحلول 2024.

ويعقد على هامش المنتدى، ملتقى الرؤساء التنفيذيين بين رواد الأعمال، من أجل مناقشة تجاربهم، ونقاط الفشل والنجاحات، وقامت شركات «مارينا هوم» و«فيزا إنترناشونال» و«في ماريوت»، بتقديم تقارير حول الصناعة، بطرح الاتجاهات المختلفة، وتقارير الصناعة، والتحديثات والرؤى المختلفة أمام منتدى الشرق الأوسط لقطاع البيع بالتجزئة.

سلوك المستهلك

وقدم مجموعة من الخبراء تقريراً حول «سلوك المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي»، و«التحولات الجذرية نحو الدفع عبر الإنترنت ما بعد «كورونا»»، وشارك في المنتدى جوستينا إيتزنجر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «ريتيل مي»، وكاليكا تريباثي رئيس التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيزا إنترناشيونال، وكانديس دي كروز نائبة رئيس إدارة وتسويق في ماريوت العلامات التجارية الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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