«الاتحادية للجمارك» تحصل على «أيزو استمرارية الأعمال»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حصلت الهيئة الاتحادية للجمارك على شهادة المطابقة للمواصفة العالمية أيزو إدارة استمرارية الأعمال 22301 ISO، بعد أن نجحت في تطبيق استراتيجية متكاملة تتضمن الإجراءات والتدابير الخاصة باستمرار الهيئة في تقديم خدماتها الضرورية للمجتمع أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتم الحصول على الشهادة بالتعاون مع جلوبال بيزنس بييرو الإقليمية وشركة TUV العالمية، وتتضمن شهادة أيزو استمرارية الأعمال 22301 ISO، تقييم قدرة المؤسسات على استمرارية توفير وتقديم خدماتها للمستفيدين بمستوى محدد مسبقاً ومقبول من الخدمة بعد التعرض لحادث معطل لسير العمل بشكل جزئي أو كلي، وتشمل تطوير خطط للبدائل من مرافق وخدمات وأفراد لضمان استمرار تقديم خدماتها.

أفضل الممارسات

وقالت الهيئة، في بيان إنها تحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأيزو بصفة عامة، واستمرارية الأعمال في أوقات الطوارئ والأزمات بصفة خاصة، من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن استمرار الهيئة في تقديم خدماتها لأفراد المجتمع أثناء الطوارئ والأزمات بنفس مستوى الجودة والتميز بهدف تعزيز قدرات الهيئة على أداء رسالتها تجاه المجتمع والمتعاملين في كافة الظروف والأحوال.

وأضافت أن تطبيق معايير المواصفة العالمية أيزو إدارة استمرارية الأعمال 22301 ISO يعزز قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها في مجال تطوير الأداء والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وضمان استمراريتها في جميع الأوقات بما يدعم جودة حياة المجتمع انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة وأهداف ومبادئ رؤية الإمارات 2021 ومؤشرات الأجندة الوطنية.

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