غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع باكستان

المصدر: (أبوظبي- وام)

بحث محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع غلام دستغير سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة تعزيز أطر التعاون بين الجانبين، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقد في مقر مبنى الغرفة بأبوظبي، بحضور عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة، وهلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة.

واستعرض المهيري خلال الاجتماع الجهود الدؤوبة، التي تبذلها غرفة أبوظبي، للارتقاء بقطاع الأعمال في الإمارات عموماً، وفي أبوظبي على وجه الخصوص، من خلال رفد مجتمع الأعمال في الإمارة بخدمات استثنائية ذات طابع عالمي، تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب السفير الباكستاني عن أمله بتكثيف وتبادل الزيارات بين غرفة أبوظبي ورجال الأعمال الإماراتيين، ونظرائهم في جمهورية باكستان، بما يخدم اقتصاد البلدين.

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