الإمارات تشارك في اجتماع لكبار مسؤولي وزارات الاقتصاد العربية

المصدر: (القاهرة - وام)

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية افتراضياً على مستوى كبار المسؤولين للتحضير للدورة الوزارية للمجلس المقررة اليوم الخميس.

وناقش الاجتماع - الذي مثل الدولة خلاله محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد - مشروع بنود جدول الأعمال والتوصيات الخاصة بها والمرفوعة من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية.

وتضمن مشروع جدول الأعمال 8 بنود، منها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 31، والتعامل مع تبعات جائحة كوفيد -19، وتقديم الدعم للجمهورية اللبنانية اقتصادياً واجتماعياً لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت في ضوء المقترحات المقدمة من مؤسسات العمل العربي المشترك، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2020.

كما تضمن مشروع جدول الأعمال تقارير وقرارات المجالس الوزارية العربية المتخصصة خاصة قرارات مجالس وزراء الصحة والسياحة والشباب والرياضة والكهرباء والشؤون الاجتماعية.

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