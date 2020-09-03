«عزيزي» تطلق مبيعات مشروع «كريك فيوز 2»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص في دولة الإمارات، عن إطلاق المبيعات لمشروعها «كريك فيوز 2»، الذي تم إطلاقه حديثاً بقيمة إجمالية تصل إلى 350 مليون درهم على شاطئ خور دبي في مدينة دبي الطبية، المجتمع الحيوي المتنامي بوتيرة سريعة، مع تزايد الطلب عليه من جانب المستثمرين.

وتعكس فلسفة تصميم هذا المشروع الاستثنائي التحول الرائع الذي تشهده إمارة دبي من الماضي التقليدي إلى المستقبل الطموح القائم على الابتكار والإبداع. ويضم المبنى 587 وحدة، تتوزع بين 116 استوديو، و 436 شقة من غرفة واحدة، و 35 شقة من غرفتين. وبفضل تركيزه على أنماط الحياة الراقية، سيضم «كريك فيوز 2» حمامين للسباحة وغرفة للساونا وأخرى للبخار، إضافة إلى صالة رياضية مجهزة بالكامل ومنطقة لألعاب الأطفال.

وقال نعمة خوجاسته، المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في عزيزي للتطوير العقاري: يسعدنا إطلاق المبيعات لهذا المشروع المتميز، خاصة بعد الاستجابة الرائعة من جانب المستثمرين على مشروعينا السابقين، وهما «كريك فيوز 1» و «عاليه» الذي تم تسليمه بالفعل في مدينة دبي الطبية. إننا نتلقى آلاف الاستفسارات من المستثمرين المحليين والدوليين منذ شروعنا في تطوير المشروع، الأمر الذي يعكس الطلب غير العادي والخصائص العالية التي تتمتع بها مدينة دبي الطبية كوجهة سكنية مفضلة. ونتوقع تحقيق النجاح في مبيعات هذا المشروع المرموق، وسيحظى بقدر عالٍ من الإقبال من قبل المشترين المحتملين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز