«سناب» تطلق حملة تستهدف شركات التسويق

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة سناب «.Snap Inc» حملتها الترويجية الأولى الموجهة للعلامات التجارية والتي تحمل عنوان «تعرفوا إلى جيل Snapchat» وتستهدف شركات التسويق والإعلان في أنحاء المنطقة. وتسلط الحملة الضوء على مجتمع Snapchat الاستثنائي الفريد في المنطقة عبر استعراض دورهم في تطوير طرق واستخدامات جديدة للتكنولوجيا وإحداث تغيير ثقافي إيجابي.

وقال كيني ميتشل، مدير التسويق في «سناب»: «يعد جيل Snapchat من الأجيال الأكثر اطلاعاً وتسامحاً ونشاطاً وتنوعاً في التاريخ، وتهدف حملتنا الأولى من نوعها والتي تركز على المسوّقين إلى استعراض ما يتمتع به مجتمع Snapchat من قيم راسخة وعادات سلوكية فريدة».

وقال حسين فريجة، مدير عام «سناب» في منطقة الشرق الأوسط: «من شأن حملتنا الجديدة أن توفر لنا فرصة فردة لتسليط الضوء على مستخدمي Snapchat وتوضيح دور «سناب» في تطوير أعمالها والارتقاء بها إلى آفاق جديدة».

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