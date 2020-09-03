«جافزا» توقّع اتفاقية مع «إعمار مولز» لإدارة تراخيص مجمّع الذهب والألماس

المصدر: دبي- البيان

وقّعت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، مشغّل المناطق الاقتصادية الحرّة الأكثر خبرة ونجاحاً في المنطقة، اتفاقية توسِّع بموجبها نطاق تقديم خبراتها العريقة، في مجال التراخيص والتأشيرات والأنشطة التنظيمية للشركات، لتشمل مجمّع الذهب والألماس، وهي المنطقة الحرّة، التي قامت بتطويرها مجموعة إعمار مولز، المطوّر الرائد لوجهات التسوّق في المنطقة.

وسيتم تقديم تلك الخدمات التنظيمية كونها جزءاً من الاتفاقية، التي وقّعها محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ«جافزا»، مع بدر حارب، من شركة إعمار للتطوير.

وستتولى «جافزا» في المستقبل التعامل مع كل الأنشطة التنظيمية، التي يتمّ إجراؤها ضمن مجمّع الذهب والألماس؛ مثل إصدار التراخيص، وتسجيل الشركات والأفراد والكيانات الأخرى، التي تمارس أنشطتها التجارية في المجمّع، وفقاً للقوانين المعمول بها في جبل علي».

ويمكن لأكثر من 90 من تجار التجزئة وأصحاب العلامات التجارية في المجمّع، أن يخضعوا إلى القواعد التنظيمية للمنطقة الحرّة في «جافزا»، بما في ذلك التراخيص التجارية وهياكل الرسوم، وسيتوجّب عليهم الامتثال لها.

دعم واهتمام

وقال أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في المجمعات والمناطق الحرة لموانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات: «نتقدم بشكر خاص لمجموعة إعمار مولز على ثقتها الكبيرة، التي أبدتها في قدراتنا، ونؤكد لشركائنا في مجمّع الذهب والألماس أننا سنقدم لهم تجربة مطورة لممارسة الأعمال ضمن أفضل بيئة للتجارة والاستثمار».

وقال بدر حارب، من شركة إعمار للتطوير: «نحن متحمّسون للمباشرة في تبني أفضل الممارسات وتطبيق اللوائح التنظيمية المعتمدة في «جافزا»؛ لما ستحققه من آثار إيجابية لمساعدة عملائنا وتجار التجزئة لدينا».

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