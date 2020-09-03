أبوظبي تجمع 5 مليارات دولار من سندات متعددة الشرائح

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت إمارة أبوظبي عن إكمالها بنجاح طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 5 مليارات دولار أمس، ما يعكس مواصلة التزامها بتعزيز الاستدامة المالية.

وبالاعتماد على الطلب الكبير الذي أبداه المستثمرون، تم تسعير السندات بعوائد منخفضة تاريخياً. ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح: شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة 3 سنوات، وشريحة طويلة الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 50 عاماً.

وتعد شريحة الـ50 عاماً الأطول أجلاً لسندات صادرة عن جهة سيادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤكد مكانة أبوظبي الائتمانية المتميّزة، والثقة العالية من جانب المستثمرين إزاء الآفاق المستقبلية الواعدة لاقتصاد الإمارة.

استراتيجية

وبصفتها الجهة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على التصنيف الائتماني السيادي (AA) من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث، ترتكز استراتيجية أبوظبي الاستباقية متوسطة الأجل لإدارة الديون إلى تعزيز هيكل رأس مال الإمارة، والاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة، مع الحفاظ على التصنيفات الائتمانية الحالية. وتجاوزت طلبات الاكتتاب على السندات 4.8 أضعاف الحجم المطلوب، حيث تلقت طلبات من 60 جهة جديدة، وبلغ حجم الطلبات 24 مليار دولار أمريكي.

وحظيت السندات لأجل 50 عاماً بإقبال كبير من المستثمرين الدوليين الذين استحوذوا على 95% من إجمالي السندات المتاحة في هذه الشريحة، ما يؤكد الثقة في قدرة أبوظبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام على الأمد الطويل.

مكانة ائتمانية

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي تعليقاً على الإصدار: «يؤكد نجاح هذا الإصدار، الذي يأتي في ظل أزمة «كوفيد 19» العالمية، على مكانة أبوظبي الائتمانية المتميّزة وقوة اقتصاد الإمارة.

وتعد شريحة الـ50 عاماً الأولى من نوعها، ليس فقط لأبوظبي، إنما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تمثل انعكاساً لثقة المستثمرين الكبيرة إزاء اقتصادنا وقوة الائتمان والتوقعات الإيجابية طويلة الأجل».

وأضاف: «أثبتت أبوظبي درجة عالية من المرونة خلال هذه الفترة، حيث شهد الاقتصاد العالمي تحديات جمّة. وفي الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، من خلال مبادرتها «2020: عام الاستعداد للخمسين»، نؤكد التزامنا لدعم الاستراتيجية الوطنية للقيادة الرشيدة من خلال غرس ثقافة الاستدامة المالية».

استدامة النمو

وسوف تسمح عائدات السندات السيادية لأبوظبي بالتركيز على استدامة نمو القطاعات غير النفطية، فيما تستمر الإمارة بتنويع مصادر تمويلها، والاستخدام الأمثل للموارد الحكومية ودعم النمو المستمر والمستدام.

وحققت الشرائح مستويات تسعير غير مسبوقة بلغت 0.83% للسندات لأجل 3 سنوات، و1.732% للسندات لأجل 10 سنوات، و2.7% للسندات لأجل 50 عاماً.

وعمل كل من «سيتي» و«دويتشه بنك» و«بنك أبوظبي الأول» و«مورغان ستانلي» و«ستاندرد تشارترد» كمديري اكتتاب ومحصلين مشتركين.

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