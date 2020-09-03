«دانة غاز» تبحث مع «آي.بي.آر إنرجي» بيع الأصول المصرية

المصدر: (دبي - رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن دانة غاز، تجري مفاوضات مع «آي.بي.آر إنرجي»، التي مقرها تكساس، بشأن تفاصيل بيع أصولها في مصر وذلك قبيل سداد ديون بنحو 300 مليون دولار في أكتوبر المقبل.

وقالت المصادر الثلاثة إن الشركة المنتجة للطاقة - وتقع أصولها الرئيسة في مصر وكردستان العراق - كانت تأمل في جمع أكثر من 500 مليون دولار من البيع، لكن من المرجح أن تحصل على أقل من ذلك بكثير. وذكرت دانة غاز أنها ستستخدم حصيلة البيع في سداد صكوك بقيمة 309 ملايين دولار يحل أجلها في نهاية أكتوبر.

وفي الشهر الماضي أعلنت الشركة عن خسارة بنحو 19 مليون دولار في النصف الأول من العام وذلك بعد بلوغ مخصصات انخفاض القيمة 37 مليون دولار في ما يتعلق بأصول النفط والغاز في مصر، التي تأثرت بنزول أسعار النفط. وأفادت الشركة بأن رصيد النقد وما يعادله كان 366 مليون دولار في نهاية يونيو وأنه أصبح حوالي 295 مليون دولار، بعد إعادة شراء صكوك بقيمة 70.7 مليون دولار بعد 30 يونيو. وفي يوليو طلبت الشركة من حاملي سنداتها الإفصاح عن حيازاتهم، في خطوة يخشى المستثمرون أن تكون تمهيداً لإعادة هيكلة للدين وكلفت شركة هوليهان لوكي للخدمات المالية لتقديم المشورة لها بشأن السندات والتي أعادت بالفعل هيكلتها مرتين.

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