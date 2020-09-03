«أرامكس» تمنح «إمريل»عقد إدارة مرافق لـ 5 سنوات

المصدر: دبي - البيان

فازت شركة إمريل – شركة تزويد خدمات إدارة المرافق، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها - بعقد مدته 5 سنوات مع عملاق الخدمات اللوجستية، «أرامكس» يشمل نطاق العقد تقديم الخدمات الميكانيكية والهندسية وخدمات السباكة (MEP)، وخدمات تنظيف المرافق والخدمات المتخصصة في مرافق الشركة السبعة في أبوظبي ودبي.

وبحسب الاتفاقية، تقوم «إمريل» بتزويد «أرامكس» بفريق مكون من 73 شخصاً، من بينهم موظفو الإدارة وموظفو وخدمات تنظيف المرافق. وسيكون الفريق مسؤولاً عن تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الميكانيكية والهندسية وخدمات السباكة، بما في ذلك مكافحة الحرائق وصيانة المبردات وأنظمة صيانة المباني. وستقوم الشركة أيضاً بتنظيف واجهات المباني وهي خدمة تمت إضافتها إلى مجموعة الخدمات، التي تقدمها الشركة في وقت سابق من 2020، وسيتم تقديم خدمات تنظيف المرافق داخل المكاتب والمخازن.

وقال ستوارت هاريسون، الرئيس التنفيذي لشركة «إمريل»: «يسعدنا بدء هذه الشراكة الجديدة مع «أرامكس»، أحد أكبر مزودي الخدمات اللوجستية في المنطقة. وإننا ندرك أهمية الخدمات التي تقدمها «أرامكس»؛ فقد أصبحت الخدمات اللوجستية ومتطلبات نقل البضائع بكفاءة مسألة أكثر أهمية مما كانت عليه في أي وقت مضى بالنسبة للعديد من الشركات والأفراد، في الوقت الذي نواجه فيه التحديات، التي يفرضها علينا وباء فيروس «كورونا» المستجد الذي يجتاح العالم، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة النقل والسفر».

وأضاف أن العقد يمثل أهم مكسب تحققه شركتنا في قطاع الخدمات اللوجستية، وهو القطاع الذي اعتبرنا أنه أحد مجالات النمو الرئيسية في مجال عملنا. وفي ضوء الشراكة الجديدة مع «أرامكس»، سنبذل قصارى جهدنا لاستخدام أحدث التقنيات، والكفاءات، والممارسات المستدامة في تقديم خدماتنا وضمان الوفاء بالمعايير العالمية في جميع مرافق «أرامكس».

بيئة صحية

وقال أحمد مرعي، المدير العام لشركة «أرامكس» في الإمارات: «تظل صحة وسلامة موظفينا، وعملائنا، ومستلمي الطرود على رأس قائمة أولويات «أرامكس». وستتيح لنا شراكتنا مع «إمريل» مواصلة تنفيذ عملياتنا بأقصى درجات الثقة، بينما نقوم بتكثيف جهودنا، لضمان بيئة عمل صحية وجيدة التعقيم».

وأضاف: «خلال هذه الفترة الصعبة، نواصل في «أرامكس» سعينا نحو تحسين الكفاءات التشغيلية لعملياتنا، وفي الوقت نفسه ضبط التكاليف. وستسهم هذه الاتفاقية مع «إمريل» في زيادة إنتاجيتنا، تماشياً مع التزامنا بتقديم خدمات آمنة لعملائنا».

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