«تجوّل» تعزز ثقة العملاء بالسفر الدولي فيما بعد الجائحة

المصدر: دبي - البيان

وقعت «تجوّل»، منصة حجوزات تذاكر الطيران والفنادق الإلكترونية التي تتخذ من دبي مقراً لها، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «ميديكلينيك»، مجموعة المستشفيات الدولية الخاصة التابعة لـ«ميديكلينيك إنترناشيونال»، لمنح المسافرين في دولة الإمارات الذين يخططون لرحلات دولية خصماً بنسبة 20 % على فحص(PCR) للكشف عن فيروس «كوفيد 19» .

والذي يعتبر إلزاميًا عند السفر للعديد من الوجهات حول العالم، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز ثقة العملاء بالسفر والارتقاء بتجربة حجوزات السفر في دولة الإمارات ما بعد «كوفيد 19».

وعند القيام بحجوزات تذاكر الطيران أو الفنادق عبر تطبيق أو موقع «تجوّل»، سيتلقى المسافرون تأكيد حجزهم عبر رسالة بالبريد الإلكتروني ليتمكنوا من إبرازها في مجموعة مختارة من المستشفيات التابعة إلى «ميديكلينيك» في دبي وأبوظبي والعين، والاستفادة من الخصم على فحص (PCR).

إرشادات السلامة

وقال مزمّل حسين، نائب الرئيس التنفيذي في «تجوّل»: لقد تغير مفهوم السفر كليًا حول العالم نتيجة لجائحة «كوفيد 19»، وقد أثر ذلك على عقلية المسافرين وطريقة تعاملهم مع السفر. ومع استئناف الطيران بين دول العالم تدريجيًا، سوف تختلف توقعات ومتطلبات عملائنا عند قيامهم بحجوزات السفر والفنادق عبر «تجوّل».

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