«مدهش للمنح الدراسية» يقدم 450 ألف درهم خلال مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي- البيان

شهدت «مفاجآت صيف دبي 2020»، إطلاق النسخة الأولى من عرض «مدهش للمنح الدراسية»، بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، والذي أتاح فرص الفوز بمنح تبلغ 450 ألف درهم، لـ 18 طالباً من كافة الأعمار، وبقيمة 25 ألف درهم لكل فائز.

وأوضح أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن إطلاق النسخة الأولى من عرض «مدهش» للمنح الدراسية، يهدف إلى مساعدة العائلات في دفع الرسوم المدرسية، ومنحهم فرصة تسوق المستلزمات الأساسية، بمناسبة العودة إلى المدارس.

ولفت إلى أن عرض مدهش للمِنح الدراسية، يعد إحدى الفعاليات التي قدمتها مفاجآت صيف دبي، بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، للتفاعل مع أفراد المجتمع، عبر عروض فريدة من نوعها، تلبي متطلبات الجميع.

وبالنظر لتزامن مفاجآت صيف دبي مع بداية العام الدراسي الجديد، حصد عرض مدهش للمنح الدراسية، تفاعلاً إيجابياً من العائلات. كما يساعد هذا العرض في تخفيف الأعباء المالية لـ 18 عائلة، في هذه الظروف الاستثنائية، التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، فضلاً عن كونه وسيلة للاحتفاء بمجتمع دبي، ونشر قيم السعادة.

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