«صن ست للضيافة» تفتتح 3 وجهات جديدة في دبي خلال أكتوبر

المصدر: دبي – البيان

كشفت مجموعة «صن سيت» للضيافة، المجموعة الرائدة في الاستثمار والإدارة في قطاع الضيافة، عن استمرارها في توسيع أعمالها في المنطقة مع افتتاح 3 وجهات جديدة في دبي خلال أكتوبر المقبل، وتضم الإضافات الجديدة مطعم «لولا» المتخصص بتقديم الأصناف الإسبانية الكلاسيكية، و«كلاود» لاونج الذي يجمع الطابعين التركي واللبناني، إلى جانب افتتاح أحدث فروع علامة «بلاك تاب» الشهيرة في مول الإمارات.

ومن موقعه في فندق «studio one» بمدينة دبي للاستوديوهات، يستعد «كلاود» لاونج لتقديم تجربة طعام أصيلة مع مأكولات المطبخين اللبناني والتركي الطازجة.

حيث سيشكل وجهةً اجتماعيةً مثاليةً للمقيمين في المجمعات السكنية القريبة مثل المرابع العربية وموتور سيتي ومدينة دبي الرياضية ومشروع دبي هيلز الجديد.

كما يحفل المطعم بالطابع المتوسطي المميز من خلال التصاميم الملونة بتدرجات الباستيل، إلى جانب النسائم المنعشة والأجواء المريحة، وتضفي عناصر الديكور والمفردات الرقيقة لمسة عريقة من وحي التاريخ اللبناني والتركي الغني، ومن المتوقع أن يبرز اسم «كلاود» كوجهة بخياراتها المميزة وأجوائها الموسيقية النابضة بالحياة، والنكهات التي تعبق بالمكان من غروب الشمس حتى وقت متأخر من الليل.

وقال لورينزو ماراس، المدير الإداري لقسم المطاعم لدى مجموعة «صن سيت» للضيافة: نحن متحمسون للغاية لإطلاق مفاهيم فريدة كهذه في المنطقة، ويسعدنا المضي في توسيع محفظتنا على الرغم من التحديات التي يعيشها العالم خلال هذه الفترة.

وسيأخذ مطعم «لولا» ضيوفه في رحلةٍ إلى عالم المذاقات الإسبانية، وسيقدم أكبر تشكيلة من أطباق اللحوم الإسبانية الباردة بدبي، كما سيكون أول مطعم يقدم أصناف الكانياس مع مشروبات منعشة، والتي تشكل خيارات مثالية يطيب مذاقها مع أطباق التاباس.

ويعكس مطعم «لولا» طابع شوارع برشلونة العصرية والنابضة بالحياة وميناء قادس العريق، موطن نشأة المغنية الأندلسية الشعبية لورا فلوريس، كما يحتفي بالمطبخ والثقافة الإسبانية وسط أجواء عفوية ومريحة تحاكي طابع المطاعم والمقاهي الصغيرة في فندق «Tryp Hotel by Wyndham» الواقع ضمن منطقة Barsha heights. ويبدع المطعم بتحضير وجبات الغداء والعشاء الإسبانية بكل حرفيّة، ليجمع العائلات خلال لقاءات طويلة تحلو مع تشكيلة من الموسيقى العذبة والأجواء العفوية التي تنبض بالحياة مع حلول المساء.

وبعد الافتتاح الكبير لفرع «بلاك تاب» الجديد في أربيل العراق، تواصل المجموعة تعزيز حضور علامتها الشهيرة في الشرق الأوسط مع افتتاح الفرع الثامن في مول الإمارات بدبي، حيث يستعد المطعم لتلبية طلبات الضيوف الداخلية والخارجية وإطلاق خدمات التوصيل بدءاً من أكتوبر.

وسيعيد «مود» لاونج الفاخر والواقع في فندق ميدان افتتاح أبوابه خلال شهر سبتمبر الجاري، ليقدم خدمات مميزة على مدار العام.

وقال نزيه حافظ، رئيس العمليات في مجموعة «صن ست» للضيافة: انطلاقاً من النجاح الذي حققناه في الموسم الأول، بات من الواضح أن «مود» لاونج يعتبر مفهوماً استثنائياً ينبغي أن يفتتح أبوابه من جديد ليلبي تطلعات الضيوف على مدار العام.

لقد عملنا على تصميم سقف قابل للسحب يضمن مساحة مكيّفة بالكامل خلال أشهر الصيف، علماً أن اللاونج سيطلق خدماته طوال العام بدءاً من سبتمبر. وأما بالنسبة لمطعم «كلاود» فإننا متحمسون للغاية لافتتاح الوجهة الجديدة والمميزة التي ستستقطب العديد من المقيمين في المجمعات السكنية المجاورة.

وتواصل مجموعة «صن ست» للضيافة المضي في افتتاح منافذ ووجهات جديدة في المنطقة، إذ تخطط لإطلاق 20 مشروعاً في الشرق الأوسط وباقي أنحاء العالم.

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