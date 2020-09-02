أسعار تنافسية للإقامة الطويلة في فندق «ذا مانور من جيه إيه» دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن فندق ذا مانور من جيه إيه في دبي والواقع في منطقة الفرجان، بمنطقة جبل علي، عن أسعار الإقامة الطويلة، والتي تبلغ 2610 دراهم إماراتية فقط شهرياً لمن يرغبون في الإقامة لمدة شهر أو أكثر، مع توفير مجموعة من المزايا بما في ذلك خدمة إنترنت لاسلكي (واي فاي) مجانية وناد رياضي ومسبح مجاني وخصومات على غسيل الملابس وحتى يمكنك احتساء عدد غير محدود من القهوة أثناء إقامتك.

يتميز فندق ذا مانور بتصاميمه العصرية التي تضمن أعلى مستويات الراحة. ويقع الفندق الجديد بالقرب من جبل علي ومنطقة جافزا التجارية ومطار آل مكتوم ومنطقة دبي الجنوب. يقع الفندق أيضاً على بعد دقائق من محطة مترو قريبة، ومدينة دبي للإنتاج، ومركز تسوق فستيفال بلازا، وايكيا، وابن بطوطة مول ودبي مارينا مول.

يمكن للضيوف الاستفادة من الموقع المتميز مع الاستمتاع بالتصاميم العصرية الداخلية الأنيقة والمريحة والتي تضمن أعلى مستويات الراحة الذهنية والبدنية للضيوف والزوار. كل غرفة نوم من غرف الفندق مجهزة بسرير كبير مريح أو سريرين ومنطقة جلوس واستراحة رائعة لتناول القهوة وحمام أنيق بطابع صناعي.

وتنقسم الغرف إلى عدة فئات وتصاميم بمساحة تبلغ 28 مترًا مربعًا تحمل عناوين البساطة، وجناح بمساحة 180 متراً مربعاً في الطابق الأول. كما يتضمن ذا مانور العصري والأنيق مقهى إماراتياً خاصاً بالفندق وهو مقهى يلسه «Yalsah» حيث يمكن للضيوف الراغبين في الإقامة لفترة طويلة الاستمتاع باحتساء عدد غير محدود من القهوة مجاناً أثناء العمل في منطقة الردهة الحديثة مع خدمة الواي فاي المجانية. ويوفر ذا مانور من جيه إيه لضيوفه وصولاً إلى مجموعة من المرافق الترفيهية والتي تضم نادياً رياضياً مجهزاً بالكامل وحوض سباحة على السطح.

تشمل المزايا الإضافية خصم 50٪ على خدمات غسيل الملابس وخصم 20٪ على المأكولات والمشروبات، مما يجعله مكاناً مثالياً لإقامة العائلات ورجال الأعمال وأولئك الذين يبحثون عن أماكن إقامة معاصرة بأسعار معقولة وتنافسية.

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