617 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 617 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 157 مبايعة بقيمة 375.06 مليون درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 255.95 مليون درهم و112 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 119.1 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 96 مليون درهم في منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 55 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الكفاف.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 222.48 مليون درهم منها 30 رهن أراض بقيمة 190.06 مليون درهم و39 رهن فلل وشقق بقيمة 32.42 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة البراحة بقيمة 42 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 20.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم.

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