غرفة أبوظبي تطلق "بوابة المورِّدين الرقمية"

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن إطلاق "بوابة المورّدين الرقمية"، التي تتيح سرعة الوصول إلى باقة متميزة من الخدمات الذكية، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات ومتطلبات المورّدين، بما يشمل تسجيل المورّدين، أوامر الشراء، المناقصات المطروحة، العقود والفواتير، وغيرها.

ويتماشى هذا الإعلان مع استراتيجية غرفة أبوظبي طويلة الأمد، والرامية إلى تمكين التحوُّل الرقمي عبر جميع خدماتها المقدمة للمتعاملين لإثراء تجربتهم الشاملة، من خلال تسخير الوسائل والحلول التكنولوجية الحديثة لتقديم خدمات رقمية متميزة ذات جودة وكفاءة عالية، والتي تسهم بدورها في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وبات بإمكان المورّدين من خلال البوابة الرقمية الجديدة الوصول إلى حزمة من الخدمات الذكية ذات الصلة، والتعرف على آخر المستجدات المرتبطة بسهولة ويسر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز