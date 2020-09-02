الطيران المدني السعودي توافق على طلب الإمارات باستخدام أجواء المملكة

المصدر: البيان الإلكتروني

وافقت هيئة الطيران المدني السعودي، اليوم الأربعاء، على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وصرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، لوكالة الأنباء السعودية "واس". بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول.

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