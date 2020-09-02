فلاي دبي تنضم لطيران الإمارات في تغطية تأمين «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة فلاي دبي، أمس، أن ركابها الذين حجزوا للسفر بين أول سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2020 سيحصلون تلقائيًا على تغطية صحية عالمية مجانية ضد فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، لتنضم بذلك لشركة طيران الإمارات التي كانت أول شركة طيران في العالم توفر تغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ (كوفيد 19) عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات وحول العالم.

وتغطي الخدمة الجديدة التي أعلنت عنها فلاي دبي النفقات الصحية للمسافرين وتكاليف الحجر الصحي إذا تم تشخيص إصابتهم بـ (كوفيد 19) أثناء رحلتهم، وهي صالحة لمدة 31 يومًا وتبدأ من الوقت الذي يستقلون فيه أول رحلة ضمن برنامج سفرهم في الفترة ما بين 1 سبتمبر و30 نوفمبر 2020، وتتيح الخدمة للمسافرين الاستفادة من تغطية نفقاتهم الطبية بحد أقصى يصل إلى 150.000 يورو وتكاليف الحجر الصحي حتى 100 يورو يوميًا لمدة 14 يومًا.

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «تبقى سلامة مسافرينا وطاقمنا على رأس أولوياتنا، حيث ستشجع هذه التغطية التأمينية ضد فيروس (كوفيد 19) العملاء على السفر براحة وطمأنينة مع العلم أنه سيتم الاعتناء بهم في كل خطوة من رحلتهم. ونحن نرى أن الطلب على السفر بدأ في الازدياد مع رفع المزيد من الدول تدريجياً القيود المفروضة على الطيران الدولي».

وأضاف أن اتخاذ المزيد من الاحتياطات والإجراءات المحسّنة ستساعد في زيادة الطلب وتحفيز تدفق التجارة والسياحة على مستوى العالم.

وتعد هذه الخدمة الجديدة من فلاي دبي صالحة لجميع الحجوزات التي تتم من خلال موقع flydubai.com أو تطبيق فلاي دبي للهاتف المحمول أو مركز خدمة عملاء فلاي دبي أو متاجر السفر أو من خلال منصة «عطلات من فلاي دبي» أو عبر وكلاء السفر أو أي من شركاء السفر العاملين مع فلاي دبي. وتوفر خدمة التغطية التأمينية من فلاي دبي والتي تديرها شركة نيكست كير مساعدة للمسافرين على مدار الساعة، كما قامت فلاي دبي بإعادة تصميم رحلة مسافريها لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب. يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن موقع IATA Travel Centre التابع لـ IATA طوال رحلتهم، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.

وكانت طيران الإمارات أطلقت في وقت سابق خدمة التغطية التأمينية المجانية لمسافريها وتشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ (كوفيد 19) عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات وحول العالم. وتتيح المبادرة لمتعاملي طيران الإمارات السفر هذا الصيف بثقة تامة، مع إمكانية المطالبة باسترداد نفقاتهم الطبية حتى 150 ألف يورو وتكاليف الحجر الصحي بمبلغ 100 يورو يوميًا لمدة 14 يومًا، في حال تم تشخيصهم بـ (كوفيد 19) أثناء سفرهم بعيداً عن بلدانهم.

خيارات سفر واسعة

وتأتي خطوة فلاي دبي بعد يوم من إعلانها وطيران الإمارات عن إحياء شراكتهما الناجحة والاستراتيجية لتزويد عملائهما بمزيد من فرص السفر بمرونة وسهولة. وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات الآن السفر على رحلات الرمز المشترك إلى أكثر من 30 وجهة مع فلاي دبي، كما أصبح أكثر من 70 وجهة لطيران الإمارات متوفرة أمام عملاء فلاي دبي.

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